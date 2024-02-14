Девушка опубликовала фото в свадебном платье.

Дизайнер и экс-жена певца Алексея Завгороднего, который имеет сценический псевдоним POSITIFF - Анна Андрийчук - заинтриговала сеть. Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных она опубликовала у себя в Instagram фотографии в свадебном платье.

Черно-белые фото на фоне старинной церкви, на которых Анна в нежном белом платье с вырезом на правой ноге и с длинной фатой на голове, стали поводом для обсуждений, что девушка второй раз вышла замуж. Однако сама Андрийчук подписала фотографии одним словом "Revelation", что переводится как "Откровение".

Больше подробностей Анна не написала и не называет имени своего избранника. Но ее уже начали активно поздравлять под постом с новым семейным статусом.

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Реакция подписчиков

Подписчики начали писать свои комментарии и поздравлять Анну со свадьбой.

"Ого новости"

"Вау, а вот это было неожиданно. Поздравляем"

"Поздравляю, милая"

"Очаровательная невеста"

"Вы такая красивая женщина. Я желаю вам вечного счастья и любви. Вы этого заслуживаете".

Кстати, Анну также поздравил Потап, а вот бывший "Позитив", с которым они вместе прожили 10 лет в браке, не оставил своего комментария. Известно, что мужчина уже также имеет новые отношения.

Напомним, недавно певица MamaRika показала свадебные фотографии из Таиланда на годовщину свадьбы с мужем Сергеем Середой.

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