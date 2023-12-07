Певец признался, что считает украинских воинов супергероями.

Украинский певец POSITIFF (Алексей Завгородний) признался, что большая война значительно повлияла на его жизнь. Сейчас на фронте бьются его близкие люди.

Как рассказал "Позитив" в интервью УНИАН, он считает украинских воинов настоящими супергероями. Среди них есть его близкие друзья.

"Мой кум Андрей уже ветеран этой войны. Но есть друзья, которые сейчас находятся на фронте. Например, Даниэль Салем. Он и его команда для меня как супергерои из комиксов, я ими очень горжусь. Многие друзья воюют еще с 2014-го года. Многие уже нет в живых", - сказал певец.

Алексей также признался, что есть вещи, о которых он никогда не сможете забыть.

"Продолжается самое страшное. Мы теряем наших супергероев, людей, которые должны были строить наше будущее, идейных личностей и настоящих патриотов. Не забуду рассказы детей-сирот из Бучи и Мариуполя. Не забуду слезы, объятия и улыбки наших военных. Не забуду и не прощу россиянам убийство моего друга", - добавил "Позитив".

Напомним, что певец POSITIFF еще в начале полномасштабного российского вторжения пошел в местную тероборону. В интервью УНИАН он рассказал, что стоял в очереди очень долго, потому что ему говорили, что ему лучше заниматься творчеством.

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