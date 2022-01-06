В дом родителей певицы залетела петарда.

Украинская певица Злата Огневич вспомнила, как в одну из новогодних ночей в дом ее родителей залетела петарда.

Об этом сообщает "Новый канал".

По словам звезды, тогда она гостила у родителей. Неожиданно они услышали взрыв петарды, которую неизвестные закинули им в окна.

Читайте такжеОлег Винник трогательно поздравил "тайную жену""Когда-то в новогодние праздники к нам в дом влетела огромная петарда. Она пробила двойные пластиковые окна и взорвалась в комнате. Папа ничего не понял, потому что в этот момент смотрел очередной фильм о войне, он любит такое, и подумал, что это просто разорвался снаряд в телевизоре", – вспомнила певица.

Также она рассказала, что предпочитает праздновать Новый год на работе, так как верит в пословицу: "Как Новый год встретишь - так его и проведешь". А вот после корпоративов она всегда ездит на встречу с друзьями.

Напомним, ранее Макс Тарапата намекнул на роман со Златой Огневич.

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