Тарапата неоднозначно подписал фото с Огневич.

Участник второго сезона реалити "Холостячка" Макс Тарапата опубликовал в инста-сториз фотографию с выступления певицы Златы Огневич.

Такой снимок он подписал достаточно неоднозначно: "И чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом". Также он добавил сердечко и отметил звезду.

Читайте такжеЗлату Огневич раскритиковали за неудачные фото в образе кошечкиК слову, Макс и Злата вместе праздновали Новый год. Еще на проекте мужчина признавался ей в любви, а после ее расставания с Андреем Задворным - постоянно поддерживал.

На пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" Макс и Злата рассказали, что дружат и много времени проводят вместе. Но есть ли между ними роман - пока неизвестно. Впрочем, они оба периодически подогревают слухи.

Напомним, ранее Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки".

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