Хореограф отделалась легким испугом.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая недавно прокомментировала нападки в свой адрес, попала в дорожно-транспортное происшествие.

Илона вчера вечером ехала за рулем своего автомобиля. В нее въехал другой водитель, у которого полностью разбился капот. А вот сама танцовщица отделалась царапинами на авто.

"Со мной все в порядке. Авария была незначительная. Я не виновата. Меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля. Но, слава богу, все обошлось. Мы дольше ждали страховую. Но это было стремно. Первые 5 секунд я сидела за рулем: "Господи, насколько все плохо сзади". Конечно, когда я вышла, посмотрела. Мягко говоря, я отделалась царапинами, а у него полный капот", - сказала Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева публично поскандалила с партнершей MELOVIN.

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Автор: Диана Могилевич