Девушки поссорились в Instagram.

Украинская хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева обменялась колкими фразами с партнершей MELOVIN Лизой Русиной.

Вот уже несколько эфиров подряд Илона критикует их пару. Видимо, терпение участников шоу лопнуло и они решили ответить. В одном из интервью MELOVIN сказал: "Кто это такая? Илона, где ты? Вылезай! Мы таких не знаем". Его поддержала и сама Лиза Русина. В инста-сториз Русина попросила Гвоздеву не хайпиться на их паре.

"Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать она танцует лучше-хуже. Вместо того чтобы делать дела и читать детям сказки на ночь, она строчит эти сторизы, дичь. Илона, займитесь собой и отстаньте от меня. Хватит хайпить на нашей паре, суперзвезда из прошлого. То, что вы делаете - это кринж (слово можете загуглить)!, - написала Лиза.

Читайте такжеЛорак в желтом мешковатом костюме заинтриговала новостьюОтвет Илоны не заставил себя долго ждать. Хореограф сделала скриншоты просмотров ее выступления с Юрием Ткачом на шоу и просмотры танца Лизы и MELOVIN. Видно, что танец Гвоздевой посмотрели большее количество людей.

"Я даже не злюсь. Кто я такая? Да, я победительница одного из сезонов "Танцев со звездами". А вот кто ты, посмотрим в конце этого проекта. Жду, пока выиграешь ты. А пока учись танцевать, моя дорогая", - отметила Гвоздева.

Напомним, в пятом выпуске "Танцев со звездами" Гвоздева поскандалила и с Екатериной Кухар.

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Автор: Диана Могилевич