Российский режиссер, дизайнер и продюсер певицы МакЅим, Алсу и группы "Сплин" Вадим Шатров скончался 29 июня, во вторник. Причиной смерти Шатрова стал коронавирус. Ему было 45 лет.
О потере мужа сообщила в Facebook его жена Жанна Карабаева.
Режиссер и продюсер болел COVID-19 и был госпитализирован. 22 июня Шатров сообщил об этом в своем Facebook.
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"Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом в придавленном состоянии», - писал он.
В последние дни он активно вел социальные сети, где сообщал о своем состоянии. Вадим Шатров в заметках рассказывал, что плохо чувствует себя и дышит через кислородную маску. В последней публикации мужчина написал: "А я выбираю жизнь".
Жена Вадима Шатрова растеряна после потери мужа. Она сама болеет коронавирусом и сейчас лечится от пневмонии. Карабаева призналась, что легкие Шатрова были поражены на 55%.
"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации. Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации", – написала жена.
Кто такой Вадим Шатров: справка УНИАН
Вадим Шатров родился 5 марта 1976 года. Он был режиссером и продюсером большей части российских музыкантов. Шатров помогал снимать клипы Дмитрию Маликову, певице МакЅим, группам Animal Джаz, Anacondaz.
Последняя работа мужчины - клип "Спасибо" для МакЅим.
Напомним, сейчас певица МакЅим также борется с коронавирусом. По последним данным МакЅим находится в искусственной коме, у нее поражено более 80% легких.
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