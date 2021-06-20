О том, что МакSим попала в больницу, стало известно 16 июня.

Госпитализированная с 40-процентным поражением легких российская певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме.

О ходе лечения исполнительницы телеканалу "Звезда" рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Читайте такжеПевицу MакSим ввели в кому: стало известно о состоянии 38-летней звезды"Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают", - уточнила Богушевская.

Как пишет Super, МакSим пробудет в искусственной коме около 3–4 дней.

"ИВЛ — это не приговор. Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, соответственно, врачом было принято решение ввести ее в медикаментозный сон для более эффективного прочищения лёгких. Она молодая, крепкая — прогнозы положительные. Сколько она будет без сознания, пока не известно. Обычно это 3–4 дня", - пишет издание.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Ольга Робейко