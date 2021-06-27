18 июня артистку подключили к аппарату ИВЛ.

По информации СМИ, известная российская певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) находится в крайне тяжелом состоянии.

Читайте такжеДо сих пор в коме: представительница певицы МакSим рассказала о ее состоянииКак сообщает Telegram-канал Mash, у артистки поражено более 80% легких.

"Сейчас певица в критическом состоянии с самой тяжелой формой пневмонии — КТ4", - говорится в сообщении.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Ольга Робейко