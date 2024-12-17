Парочка показалась в стильных образах.

Известный украинский артист, представитель актерской династии Ступок - 57-летний Остап Ступка - восхитил новым романтическим кадром со своей избранницей. Парочка в очередной раз произвела фурор в сети среди поклонников народного артиста Украины.

Новой фотографией с любимой - 23-летней театроведом Маргаритой Ткач - знаменитость поделился на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке они показались в стильных образах. Вероятно, влюбленные устроили для себя фотосессию, чтобы запечатлеть ценные мгновения проведенные вместе.

На камеру Остап Богданович позировал в темном классическом костюме и белой рубашке. А вот его возлюбленная решила примерить на себя облегающий черный гольф и широкую серую юбку. Свой образ Маргарита дополнила массивными серьгами и колье с большим кулоном.

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Театровед во время позирования смотрела прям в объектив фотокамеры и положила одну руку на плечо своего любимого. А вот сам Ступка не слишком переживал из-за позирования. Он смотрел на избранницу на 34 года моложе и не мог отвести от нее взгляда.

В подписи к кадрам пара не была многословной. Маргарита лишь оставила смайлик в форме черного сердечка.

Поклонники Ткач и Ступки были поражены красотой звезд и засыпали парочку комплиментами в комментариях под постом:

"Какая красивая пара"

"Прекрасные!"

"Роскошные"

"Красивые"

Впервые о возможном романе Остапа с театроведом распространились слухи в сентябре этого года. Тогда девушка в своем Instagram опубликовала серию романтических кадров, на которых позировала в страстных объятиях с актером. Уже в октябре артист подтвердил, что действительно находится в отношениях с Маргаритой.

Напомним, ранее Остап Ступка назвал причину, по которой его 38-летний сын-актер живет в США во время войны. Артист рассказал, планирует ли мужчина вернуться на родину.

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