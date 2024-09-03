Остап Ступка развелся с женой и показал свою новую девушку

Пара выглядит счастливой.

Известный украинский актер Остап Ступка намекнул на то, что развелся со своей супругой Дарьей и в своем блоге показал кадры с романтической фотосессии с театроведом Маргаритой Ткач.

Пара позировала в воде, крепко обнимаясь и целуясь. Дарья для такой съемки выбрала белое полупрозрачное платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. Ступка же выбрал светлый костюм.

На кадрах Ступка обнимает свою девушку и проявляет к ней не только нежность, но и страсть.

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Интересно, что эти снимки Ткач дополнила белым сердечком без лишних слов.

Стоит отметить, что сам актер пока никак не комментирует свою личную жизнь. Он вообще редко появляется в информационном пространстве после того, как попал в "пьяное" ДТП.

Напомним, ранее в театре Франко ответили, уволят ли Остапа Ступку после "пьяного" ДТП.

"Остап Ступка - актер нашего театра. Мы ценим его актерский талант, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко расстроила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления", - прокомментировали на Facebook-странице театра.

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