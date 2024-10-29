Остап Ступка закрутил роман с девушкой на 35 лет моложе и впервые показался с ней

Парочка посетила кинофестиваль Молодость.

Известный украинский актер театра и кино Остап Ступка подтвердил роман с 22-летней девушкой. Знаменитость впервые появился на публике с новой избранницей.

Возлюбленной кинозвезды оказалась театровед Маргарита Ткач. Влюбленные посетили открытие 53-го Международного кинофестиваля Молодость в Киеве, сообщает сайт 1plus1. 57-летний представитель династии Ступок позировал на камеры фотографов с любимой на фоне тематической фотозоны телеканала "1+1 Украина".

Впервые о возможном романе Остапа с театроведом на 35 лет моложе распространились слухи в сентябре этого года. Тогда девушка в своем Instagram опубликовала серию романтических кадров, на которых позировала в страстных объятиях с актером.

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А уже на кинофестивале артист подтвердил отношения с Маргаритой. Однако Ступка не стал раскрывать подробностей, как долго длится их роман и высказываться о Ткач. Он лишь отметил, что с новой избранницей его свела работа в киевском театре Франко.

"Да. Но я не люблю об этом рассказывать. Ну зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", - сказал Остап в комментарии для OBOZ.UA.

О свадьбе пара пока не думает. Актер говорит, что еще не готов к новой женитьбе: "Не знаю, честно. У меня столько этих бракосочетаний было!".

Стоит указать, что своим заявлением знаменитость подтвердил развод с предыдущей избранницей - 37-летней Дарьей. О разрыве с третьей женой актер говорить не хочет, но заверил, что сейчас он счастлив в новых отношениях.

К слову, Остап трижды состоял в браке с разными женщинами. Его первой женой была Татьяна Каплина, от которой у артиста есть сын Дмитрий. Второй избранницей Ступки стала женщина Устина. Супруги воспитывают сына Богдана и дочь Устинку. А в третий раз кинозвезда женился на Дарье.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка рассказал, когда планирует свадьбу с новой возлюбленной.

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