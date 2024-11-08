Артист рассказал, планирует ли мужчина вернуться на родину.

Известный украинский актер театра и кино Остап Ступка высказался о своем 38-летнем сыне-актере Дмитрии, который уехал за границу. Знаменитость объяснил, почему он во время полномасштабного вторжения живет за границей.

Как известно, Дмитрий уже более 3 лет живет в США. Остап отмечает, что его сын якобы не может сейчас выехать из страны и вернуться на родину. Причиной этому являются проблемы с американскими документами. Актер должен урегулировать все вопросы с ними и тогда у него будет возможность приехать в Украину. По словам кинозвезды, сын "планирует" вернуться.

"Планы есть, просто там есть определенные нюансы у него с документами, и у него нет права покидать территорию Соединенных Штатов, поэтому он сейчас там", - сказал Ступка в комментарии для программы "Утро в большом городе".

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Правда, на вопрос, с какими именно документами у Дмитрия есть проблемы, Остап не стал отвечать. Он коротко указал, что об этом, мол, неинтересно говорить.

"Это подробности, они будут неинтересны. Это в документациях подробности, это такое дело. Если у него все сложится с американскими документами, то вернется во время полномасштабного вторжения, почему нет?" - подчеркнул артист.

Что известно о выезде Дмитрия Ступки за границу

Младший представитель легендарной династии Ступок переехал жить за океан осенью 2021 году. Актер эмигрировал вместе с экс-супругой - блогершей Полиной Логуновой - и дочерью Богданой. Сам Дмитрий ранее рассказывал, что о начале большой войны он узнал, когда летел в Киев. Однако не смог попасть в Украину, потому что границы уже были закрыты.

После этого мужчина несколько месяцев жил в Европе, где помогал ВСУ и занимался волонтерством, а потом он снова вернулся в Америку. Артист объяснял, что не может переехать на родину, потому что в США его, мол, "держит" дочь.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка в первый день уволился с работы в США и рассказал, что произошло.

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