Конан О'Брайен не удержался от меткого комментария относительно победы ленты на "Оскаре".

Известный американский комик и ведущий церемонии вручения кинопремии "Оскар-2025" Конан О'Брайен высказался о картине "Анора", которую признали лучшим фильмом года. Знаменитость выдал остроумную шутку со сцены кинособытия, которую в зале поддержали громкими овациями.

В этом году юморист впервые стал ведущий торжественного мероприятия. Как известно, американская комедийная драма "Анора" режиссера Шона Бейкера попала в шесть номинаций на "Оскаре". Картина, в которой снялись российские актеры, в частности Юрий Борисов, который поддерживает путинский режим, рассказывает о сыне российского олигарха и американской стриптизерше и их отношениях.

В ночь на 3 марта во время главного кинособытия года лента одержала победу в пяти номинациях. Она стала лучшей в категориях: "Лучший монтаж", "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий". Но вот вышеупомянутый Борисов не получил заветную статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана". Она досталась Кирану Калкину за фильм "Настоящая боль".

Ведущий Конан не смог удержаться от меткого комментария о победах "Аноры". Он пошутил над тем, что секрет успеха картины в том, что в ней изображено, как "кто-то наконец противостоит русскому". Вероятно, артист намекнул на то, что хотя бы на экране можно противостоять РФ, пока в мире политики не могут справиться с диктатором. Момент попал на видео и распространили его в X.

"У фильмв "Анора" хороший вечер. Уже две победы... Кажется, американцы рады видеть как кто-то наконец противостоит влиятельному россиянину", - сказал ОʼБрайен.

После слов знаменитости присутствующие на церемонии поддержали его. Зал взорвался громкими возгласами и аплодисментами.

Напомним, ранее звезда фильма "Убить Билла" трогательно поддержала Украину на "Оскаре-2025". Дэрил Ханна продемонстрировала свою позицию относительно войны и выразила солидарность с украинцами.

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