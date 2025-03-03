Дэрил Анна продемонстрировала свою позицию относительно войны и выразила солидарность с украинцами.

Знаменитая американская актриса, известная по роли Элли Драйвер в фильме "Убить Билла", Дэрил Ханна поддержала Украину на церемонии награждения кинопремией "Оскар-2025". Звезда была единственной, кто со сцены главного кинособытия года вспомнил об Украине.

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе, США, состоялась премия "Оскар". Артистка была одной из тех, кто вручал желанную статуэтку победителю. Анне выпала честь объявлять имя лауреата в номинации "Лучший монтаж".

Выйдя на сцену, знаменитость произнесла речь, во время которой трогательно поддержала Украину. Свое выступление она начала со слов: "Слава Украине!". После этого со сцены "Оскара" она добавила: "Вот, кто действительно лучший", намекнув на Украину.

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Как пишет издание Deadline, поддержка нашего государства - это была личная инициатива кинозвезды. В сценарии такая реплика прописана не была. Кстати, это также было единственное упоминание об Украине и политический момент на сцене 97-й церемонии кинопремии.

Как известно, лучшим фильмом в категории о монтаже стала лента "Анора" о сыне российского олигарха и американской стриптизерше. В ней снялись российские актеры, в частности, Юрий Борисов, который поддерживает путинский режим и войну в Украине. "Анора" одержала победу всего в пяти номинациях.

Борисов также был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана", но не остался в этом году без статуэтки. Он является фигурантом базы "Миротворец" и незаконно пересекал границу аннексированного Крыма. Кроме того, россиянин снимался в пропагандистских фильмах РФ.

Напомним, ранее лауреат "Оскара-2025" поддержал Украину на премии. Питер Строхан, который написал сценарий к фильму "Конклав", прибыл на кинособытие в классическом костюме с символическим украшением на нем. А также он отреагировал на ссору Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

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