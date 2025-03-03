Питер Строхан прибыл на кинособытие в классическом костюме с символическим украшением на нем.

Известный британский сценарист Питер Строхан, одержавший победу за сценарий к фильму "Конклав" на кинопремии "Оскар-2025", публично поддержал Украину. Знаменитость показался на красной дорожке торжественного мероприятия с украинской символикой на своей одежде.

Видео с кинодеятелем обнародовало издание Variety в соцсети X. Сценарист позировал на камеры фотографов на красной дорожке "Оскара" в классическом черном костюме. Он выглядел непревзойденно, но главным акцентом его образа стало украшение на костюме. Строхан прицепил к своему жакету символическую брошь из лент сине-желтого цвета, которая напоминала украинский флаг.

Кроме того, в комментарии для журналиста Питер также отреагировал на ссору во время переговоров украинского президента Владимир Зеленского и американского Дональда Трампа в Вашингтоне 28 февраля. Знаменитость и на этот раз продемонстрировал солидарность с украинским народом и поддержал лидера Украины.

В частности, он отметил, что "не нужно поворачиваться спиной к Украине". По его словам, определенная "опасность" того, что американские политики могут прекратить помогать Украине, существует. Однако он убежден, что в Украине возможен мир и он наступит.

Отметим, что англо-американский детективный триллер, срежиссированный Эдвардом Бергером, "Конклав" попал в восемь номинаций на "Оскаре-2025". Фильму удалось стать лучшим в категории "Лучший адаптированный сценарий", автором которого был Строхан.

Напомним, ранее лидер российской группы "Ногу свело!" попросил прощения у Зеленского за "негодяя" Трампа. Макс Покровский, который уже 10 лет живет в США, резко высказался о президенте США и назвал события в Белом доме "грязной сценой".

Вас также могут заинтересовать новости: