Пост писателя прокомментировал Илон Маск.

Культовый американский писатель Стивен Кинг вступился за известную певицу Тейлор Свифт, которую публично оскорбил кандидат на пост президента в США Дональд Трамп. "Король ужасов" поддержал исполнительницу в сети.

Скандал разгорелся на фоне того, что Свифт публично объявила, что она будет голосовать на президентских выборах за демократку Камалу Харрис. Тогда артистка опубликовала пост, в котором назвала политика "талантливым лидером".

На заявление величайшей звезды современности отреагировал Трамп. Республиканца возмутили слова Тейлор и он резко высказался о ней в сети. В частности, на своей странице в Truth Social политик большими буквами написал: "Я ненавижу Тейлор Свифт".

Скриншот поста Трампа разлетелся по сети и Кинг решил вступиться за исполнительницу. Он публично поддержал певицу в Twitter и высказался о ее творчестве:

Я люблю Тейлор Свифт. Ее музыка делает меня счастливым. Конец истории.

Пост "короля ужасов" прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск. Вероятно, миллиардер пытался спровоцировать конфликт, поэтому спросил у Стивена, какая песня Тейлор его любимая. Писатель не растерялся и сразу ответил ему. По словам Кинга, ему нравится композиция "Hey Stephen".

Напомним, ранее Селена Гомес прямо со сцены высмеяла Трампа, который оскорбил ее подругу Тейлор Свифт. Знаменитость вспомнила известную фразу политика о женщинах, которые не рожали.

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