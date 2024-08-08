Недавно концерт известной американской певицы Тейлор Свифт пришлось срочно отменить. Причиной такого решения стало сообщение об угрозе теракта.
Известно, что артистка должна была выступать на стадионе "Эрнст Гаппель" в Вене с 8 по 10 августа. На эти дни она готовила три грандиозных концерта для своих поклонников. Однако вчера, 7 августа, полиция задержала двух парней в возрасте 17 и 19 лет, которые планировали совершить теракт.
"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного террористического нападения на стадион "Эрнст Гаппель", у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу Тейлор Свифт ради безопасности всех присутствующих", - написали организаторы концерта.
К слову, оказалось, что один из подозреваемых недавно "присягнул на верность" террористической организации "Исламское государство". Правоохранители задержали его в 75 километрах от Вены и изъяли у него химические вещества. Второго подозреваемого поймали в центре столицы Австрии.
Сама Тейлор Свифт пока не комментировала этот инцидент, однако все деньги за билеты должны вернуть зрителям. Состоится ли шоу в другие дни или оно отменено окончательно - пока неизвестно.
Что известно о Тейлор Свифт
Тейлор считают самой большой звездой современности. Недавно она попала в список самых богатых людей по версии Forbes. Исполнительница заняла 14 место в рейтинге, а ее состояние составило 1,1 млрд долларов. Она также является первой певицей, которая только путем написания и исполнения песен оказалась в списке мировых миллиардеров.
Свифт получила немало престижных премий, например, она получила "Грэмми" как певица, которая четыре раза получала приз в категории "Лучший альбом года". Самые известные хиты Тейлор: "Shake It Off", "Bad Blood", "Blank Space" и другие.
Напомним, ранее охранник Тейлор Свифт пошел воевать за Израиль.