Выступления певицы пришлось срочно отменить.

Недавно концерт известной американской певицы Тейлор Свифт пришлось срочно отменить. Причиной такого решения стало сообщение об угрозе теракта.

Известно, что артистка должна была выступать на стадионе "Эрнст Гаппель" в Вене с 8 по 10 августа. На эти дни она готовила три грандиозных концерта для своих поклонников. Однако вчера, 7 августа, полиция задержала двух парней в возрасте 17 и 19 лет, которые планировали совершить теракт.

"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного террористического нападения на стадион "Эрнст Гаппель", у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу Тейлор Свифт ради безопасности всех присутствующих", - написали организаторы концерта.

К слову, оказалось, что один из подозреваемых недавно "присягнул на верность" террористической организации "Исламское государство". Правоохранители задержали его в 75 километрах от Вены и изъяли у него химические вещества. Второго подозреваемого поймали в центре столицы Австрии.

Сама Тейлор Свифт пока не комментировала этот инцидент, однако все деньги за билеты должны вернуть зрителям. Состоится ли шоу в другие дни или оно отменено окончательно - пока неизвестно.

Что известно о Тейлор Свифт

Тейлор считают самой большой звездой современности. Недавно она попала в список самых богатых людей по версии Forbes. Исполнительница заняла 14 место в рейтинге, а ее состояние составило 1,1 млрд долларов. Она также является первой певицей, которая только путем написания и исполнения песен оказалась в списке мировых миллиардеров.

Свифт получила немало престижных премий, например, она получила "Грэмми" как певица, которая четыре раза получала приз в категории "Лучший альбом года". Самые известные хиты Тейлор: "Shake It Off", "Bad Blood", "Blank Space" и другие.

Напомним, ранее охранник Тейлор Свифт пошел воевать за Израиль.

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