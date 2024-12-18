'Она давила': российский шоумен назвал причину самоубийства экс-мужа Седоковой

По словам Солнцева, Седокова была абьюзером.

Российский шоумен Рустам Солнцев обвинил предательницу Анну Седокову в смерти ее экс-мужа Яниса Тиммы. По его словам, она была абьюзером в отношениях.

Рустам в интервью "И грянул Грэм" заявил, что Седокова хотела больше денег, поэтому постоянно давила на своего экс-супруга. А вот о четырехлетнем аде, о котором говорила сама певица, он ничего не знает, потому что за это время Седокова ни разу не жаловалась на Тимму.

"Я увидел ее обращение. Услышал, в каком аду она жила. Она также сказала: "Я жила в аду". Не помню ни одного ада за четыре года ее брака с Янисом. Думаю, она бы проговорилась. Уверен, что она не скрывала ни своей личной жизни, ни какой-либо детализации. Никогда этим она не страдала, а вот ада – не помню никакого с этим замечательным парнем. Это молодой парень, который на 10 лет младше", - рассказал шоумен.

Также он обратил внимание на то, что Анна не сказала ничего в адрес Яниса, который покончил с собой в день ее рождения. Она лишь отреагировала на хейт, который на нее свалился.

"А вообще погиб парень. Я не услышал в том ее послании, чтобы она как-то об этом пожалела, сказала что-то очень важное в адрес человека, который наложил на себя руки, который так опрометчиво поступил с собой. Его нет, а она осталась", - сказал Рустам.

Самоубийство Яниса Тиммы - что известно

Как сообщают росСМИ, мертвого Яниса нашли в одном из отелей в Москве. Латвийский баскетболист покончил с собой через неделю после официального развода с Анной Седоковой. Также известно, что накануне трагедии он поздравлял с днем рождения экс-супругу, а возле его тела нашли телефон и записку, на которой было написано: "Позвоните Анне".

Позже Анна вышла на связь и со слезами на глазах попросила не распространять эту информацию, потому что у нее маленький ребенок и он ничего не должен знать.

На фоне истерики в этот же день Седокова попала в больницу. Она показалась под капельницей.

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