Предательница Седокова попала в больницу после самоубийства экс-мужа

Она не может пережить хейт.

Российская певица родом из Украины Анна Седокова попала в больницу. Она вышла на связь с поклонниками после новости о самоубийстве экс-мужа и показалась под капельницей.

Так, знаменитость тяжело переживает трагедию и хейт, который на нее свалился из-за поступка баскетболиста Яниса Тиммы. Известно, что артистку "освистали" из-за ее причастия к трагедии.

Поклонники обвиняют Анну в том, что она бросила мужа, из-за чего он впал в депрессию, а затем покончил с собой.

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Также на Седокову напал отец Яниса Тиммы. Он сказал, что именно она виновата в его смерти.

"Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована", – говорил мужчина российским СМИ.

Смерть Яниса Тиммы - что известно

Как сообщают росСМИ, мертвого Яниса нашли в одном из отелей в Москве. Латвийский баскетболист покончил с собой через неделю после официального развода с Анной Седоковой. Также известно, что накануне трагедии он поздравлял с днем рождения экс-супругу, а возле его тела нашли телефон и записку, на которой было написано: "Позвоните Анне".

К слову, пара поженилась в сентябре 2020 года и прожила вместе четыре года. Однако они расстались, потому что не смогли жить на два города - Янис находился в США, а Анна развлекала россиян.

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