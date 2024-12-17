Янису Тимму было 32 года.

Экс-супруг певицы-предательницы Анны Седоковой - латвийский баскетболист Янис Тимма - совершил самоубийство.

Известно, что его тело нашли в одном из отелей Москвы, где он жил после развода с артисткой. По предварительной информации, причиной смерти 32-летнего мужчины стала асфиксия, которая возникает из-за недостаточности кислорода в крови и тканях.

"Бывшего мужа Анны Седоковой - Яниса Тимма - нашли мертвым в Москве. Предварительно он покончил с собой. Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей", - пишут росСМИ.

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Также сообщают, что накануне своей смерти, а именно 16 декабря, Янис поздравил Седокову с днем рождения. Однако после их расставания не мог прийти в себя.

"За несколько месяцев до развода баскетболист вел депрессивные трансляции и выкладывал грустные сторис под песни Седоковой. Обвинял ее в том, что она променяла любовь на деньги и угрожал, что может пойти на крайние меры, если им не удастся восстановить отношения", - пишут росСМИ.

К слову, Янис и предательница Анна Седокова, которая поддерживает кровавую политику диктатора, прожили в браке 4 года. По словам певицы, они часто ссорились. Осенью этого года пара объявила о разводе, а уже 9 декабря официально завершили свои отношения.

Напомним, недавно звезда Netflix испанский актер Хосе де ла Торре ушел из жизни.

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