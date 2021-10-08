Актриса рада, что тогда этот ребенок не появился на свет.

Популярная украинская актриса и звезда фильма "Свингеры" Анна Саливанчук, воспитывающая двух сыновей, призналась, что в 2018-м году потеряла ребенка.

Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "DOROTYE".

36-летняя артистка живет в браке с продюсером Александром Божковым. В 2015 году у них родился первенец, которого нарекли Глебом. А в прошлом году, 1-го сентября, в семье вновь произошло пополнение. Однако недавно Саливанчук призналась, что могла бы стать многодетной мамой:

"Я приехала из Риги, это был конец ноября 2017-ого года, мне все воняло, поэтому я поняла, что беременна. Рассказала сразу всем режиссерам, чтобы никто не предлагал мне работу", - рассказала Саливанчук.

Но ей не суждено было родить этого ребенка, на 13-ой неделе плод замер. Тогда Анне сделали сложную операцию:

"Я сделала анализы, мне сказали, что там не хватало хромосом и слава богу, что он замер, потому что он мог бы быть больным. А я, к сожалению, та мать, которая, если бы узнала, что ребенок будет больной, я бы сделала аборт. Это ужасно, возможно. Но у ребенка не будет жизни, у мамы и папы не будет жизни, это страшно. Я не настолько сильная, я не смогла бы на это смотреть", - отметила актриса.

Кто такая Анна Саливанчук:

Читайте такжеПолякова жестко "наехала" на Могилевскую: "моего мужа клеила у меня на глазах" (видео)Анна Саливанчук в 2006 году окончила Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого. После завершения учебы Анна пополнила труппу Киевского академического драматического театра на Подоле, где играет и по сей день. Она снялась в таких фильмах, как: "Свингеры", "Сваты", "Однажды под Полтавой" и другие.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Саливанчук рассказала, что однажды не смогла встать с кровати, у нее онемела правая рука и она не могла даже голову повернуть. Анне пришлось обратиться к врачу, так как ранее у нее уже были проблемы со спиной.

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Автор: Каролина Гайдук