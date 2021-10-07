Анна Саливанчук в 35 лет потеряла зрение.

Украинская актриса Анна Саливанчук на YouTube-канале DOROTYE рассказала, как в 35 лет потеряла зрение.

Актриса рассказала, что однажды не смогла встать с кровати, у нее онемела правая рука и она не могла даже голову повернуть. Анне пришлось обратиться к врачу, так как ранее у нее уже были проблемы со спиной.

"После врача меня попустило на полдня, а на следующий день стало еще хуже. Я иду к кинезиологу. После него меня попустило на пару часов, но потом стало еще хуже. Потом я пошла к нейрохирургу. Он посмотрел на мое МРТ и спросил, реально ли оно мое. И он сказал, что еще не видел такого в 35 лет. Врач сказал, что мне срочно надо делать операцию", - сказала Саливанчук.

Читайте также"Как Барби": Леся Никитюк с розовыми волосами удивила сменой имиджаТакже она добавила, что врач на несколько месяцев надел ей корсет, пока она думала - делать операцию или нет. В итоге Анна решилась на операцию, но за два дня у нее пропало зрение, и все из-за двух грыж в шейном позвонке. По словам актрисы, эта операция была очень рискованной, так как речь шла о спинном мозге. Если бы в ходе хирургического вмешательства у врача, например, дрогнула рука, то она могла бы остаться "овощем".

Сейчас Саливанчук рада тому, что решилась лечь под нож. Ее зрение восстановилась и она продолжает работать, воспитывать детей и вести свои социальные сети.

Кто такая Анна Саливанчук

Анна Саливанчук - украинская актриса театра и кино. Она снимается во многих мелодраматических и комедийных сериалах украинского производства. Снималась в таких популярных картинах как "Свингеры", "Райское место", "Однажды под Полтавой". Саливанчук замужем и у нее двое детей.

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Автор: Диана Могилевич