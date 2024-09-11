Оля Полякова показала редкое фото мужа, с которым отмечает 20-ю годовщину свадьбы

Она нежно поздравила его с этим днем.

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками радостной новостью - сегодня она с супругом Вадимом Буряковским отмечает 20-ю годовщину свадьбы.

По этому поводу она показала их совместное фото в своем блоге и нежно поблагодарила любимого за все прожитые вместе годы.

По словам Поляковой, она 20 лет прожила в любви, заботе и поддержке.

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"Ну что, 20 лет! Мне казалось, что это невозможно, но он совершил невозможное! Сначала взял меня на ручки, а потом научил ходить и делать все самой. А потом не мешал – только поддерживал и хвалил! Понимаю, что это родительская позиция, но с женщиной, которая была в детстве, невозможно иначе! Но я выросла в этом браке, в любви и тепле, и стала взрослой, независимой и самоуверенной! И мы теперь родители нашим прекрасным девочкам, а друг другу родные люди, а еще мы лучшие друзья! Любовь? Да, она сама — взрослая, безопасная, уютная", — подписала фото Полякова.

Отметим, Оля Полякова и Вадим Буряковский воспитывают двоих дочерей - Машу и Алису. К слову, артистка отправила старшую дочь за границу и показала, как прощалась с ней.

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