Девочка недавно вернулась из Великобритании.

Украинская певица Оля Полякова показала, как отвела младшую дочь в школу.

В частности, 12-летняя Алиса с начала полномасштабного вторжения долгое время находилась за границей и ходила в британскую школу. Она постоянно устраивала истерики и просила вернуть ее домой. Поэтому в начале лета артистка решила привезти дочь в Украину.

А сегодня, 2 сентября, девочка наконец вернулась в родное учебное заведение в столице. Алиса встретилась с одноклассниками и учителями, которых давно не видела и пообещала звездной маме хорошо учиться.

"Закончилось море слез, счастье вернулось! Мечта осуществилась! Алиса в своей школе, которую, кстати, ненавидела до войны. Все познается в сравнении. Давай, детка, ты обещала учиться лучше всех", - написала Полякова и показала трогательное видео у себя на странице в Instagram.

К слову, Оля Полякова вместе с мужем Вадимом воспитывают двух дочерей: старшую Машу, которой сейчас 19 лет, и младшую Алису.

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко отвели двух дочерей в первый класс и показали трогательные фото с праздника.

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