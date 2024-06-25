Ранее девочка жила в Великобритании.

Известная украинская певица Оля Полякова вернула свою 12-летнюю дочь Алису обратно в Украину. После многочисленных просьб и истерик звездная мама позволила девочке снова жить на родине.

После начала полномасштабного вторжения Алиса жила и училась в Великобритании. Исполнительница рассказывала, что дочери было сложно там, поскольку родители жили в Украине, и она была за границей совсем одна.

Каждый раз приезд на каникулы в родной Киев был морально изнурительным для подростка. Ольга рассказывала, что больше не могла видеть постоянных слез девочки и она вернула ее домой, несмотря на полномасштабное вторжение.

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Алиса признается, что очень рада решению мамы. Во время прогулки в лесу артистка спросила у дочери о ее первых впечатлениях от переезда, на что девочка сказала, что чувствует себя прекрасно.

"Хорошо! Очень хорошо! Вообще хорошо!" - подчеркнула 12-летняя Алиса.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что ее младшая дочь хотела стать парнем. Певица поддерживает ЛГБТ-сообщество.

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