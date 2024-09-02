Супруги выбрали частную школу для детей.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена - адвокат и блогерша Инна - впервые отвели дочерей в школу. Звездные родители поделились кадрами со школьной линейки.

Сегодня, 2 сентября, 6-летняя девочка Мия и 8-летняя приемная дочь Ангелина стали первоклассницами. Супруги выбрали для детей частную международную школу в Киеве. В своем Instagram Инна опубликовала кадры с праздника и рассказала о первых впечатлениях дочерей от школы.

Родители пришли на линейку в одинаковых образах - в вышиванках. Зато девочки для важного события выбрали белое и розовое платья. По словам жены ведущего, Ангелина и Мия в восторге от учителей в школе и уже ждут свои первые уроки. Дочери телезвезды будут учиться в параллельных классах.

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"Мы родители первоклассниц! Сами в шоке!" - с юмором подписала фотографии блогерша.

На празднике у Мии и Ангелины также был их брат Марко и бабушка с дедушкой - родители Тимура.

К слову, Мирошниченко воспитывают еще одного сына. Год назад они решили усыновить мальчика Марселя, которому сейчас 3 года.

Напомним, ранее Монатик показал беременную жену и замиловал кадрами со школьной линейки сыновей. Артист рассказал, в какие классы перешли его дети.

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