Экс-телеведущая не часто радует публику снимками своих малышей.

В последние годы телеведущая Ольга Фреймут не так активно появляется на публике. После оглушительного успеха и огромной узнаваемости, которые ей принесла программа "Ревизор", женщина решила оставить телевидение и насладиться воспитанием детей.

Пока ее старшая дочь Злата живет на другом континенте и сама строит свою жизнь, Ольге есть за кем ухаживать. Сейчас она показала подросших Валерия и Евдокию. Судя по геолокации, снимки были сделаны в Лондоне - именно там сейчас живет звездное семейство, скрываясь от войны.

На фото 7-летний сын Валерий и 5-летняя дочь Евдокия что-то увлеченно рисовали, поэтому даже не отвлеклись на то, чтобы улыбнуться на камеру.

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Что известно о семье Ольги Фреймут

Фреймут - многодетная мать. Еще до своей оглушительной карьеры на телевидении Ольга родила дочь Злату Митчелл. Отцом девочки был британец по имени Нил, с которым Оля определенное время жила в Лондоне.

Сейчас экс-телеведущая замужем за Владимиром Локотко. От него в 2016 году она родила сына Валерия, а в 2017 году - дочь Евдокию.

Ранее УНИАН писал, что была раскрыта причина многолетней вражды Фреймут и Ефросининой.

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