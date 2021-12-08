Сеть в восторге от такого семейного образа.

Украинская актриса и "Роксолана" Ольга Сумская опубликовала в Instagram фото со своей 87-летней мамой Анной Ивановной.

В кадре звезда и ее самый родной человек предстали в платках. Так знаменитость поздравила подписчиков с Днем украинской хустки.

Читайте такжеОльга Сумская резко отреагировала на слухи о конфликте с сестройНа фотографиях Сумская с мамой предстали в повязанных на голове украинских платках. Дополнили они образы традиционными элементами: Ольга - вышиванкой и жилеткой из овчины, Анна Ивановна - красными коралловыми бусами.

Сеть в восторге от такого семейного образа: и Сумскую, и ее маму осыпали комплиментами и восхитились их красотой.

Ольга Сумская: чем она известна

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила университет имени Карпенко-Карого.

Популярность пришла к актрисе после главной роли в сериале "Роксолана".

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком, у них есть дочь Анна. С первым мужем Евгением Паперным Ольга прожила пять лет, у них есть дочь Антонина.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко