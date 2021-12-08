Ольга Сумская с мамой / фото instagram.com/olgasumska
Украинская актриса и "Роксолана" Ольга Сумская опубликовала в Instagram фото со своей 87-летней мамой Анной Ивановной.
В кадре звезда и ее самый родной человек предстали в платках. Так знаменитость поздравила подписчиков с Днем украинской хустки.
Читайте такжеОльга Сумская резко отреагировала на слухи о конфликте с сестройНа фотографиях Сумская с мамой предстали в повязанных на голове украинских платках. Дополнили они образы традиционными элементами: Ольга - вышиванкой и жилеткой из овчины, Анна Ивановна - красными коралловыми бусами.
Сеть в восторге от такого семейного образа: и Сумскую, и ее маму осыпали комплиментами и восхитились их красотой.
Ольга Сумская: чем она известна
- Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила университет имени Карпенко-Карого.
- Популярность пришла к актрисе после главной роли в сериале "Роксолана".
- Актриса замужем за актером Виталием Борисюком, у них есть дочь Анна. С первым мужем Евгением Паперным Ольга прожила пять лет, у них есть дочь Антонина.