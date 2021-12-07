Актриса поделилась фото, которое было сделано в 1997 году.

Украинская актриса Ольга Сумская показала архивное фото 24-летней давности, на котором она предстала в образе княгини Ольги. Снимок был сделан на открытии Михайловского Златоверхого монастыря.

Отметим, что Сумская за все эти годы не изменилась. Она всегда выглядела потрясающе. Об этом свидетельствуют и комментарии ее поклонников, которые ежедневно засыпают ее комплиментами.

Напомним, недавно Ольга Сумская сняла ролик в Instagram, на котором использовала маску. Эффект после "пластики" ей совсем не понравился, она пришла в шок и даже попыталась закрыть лицо.

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Автор: Диана Могилевич