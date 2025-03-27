Мария раскрыла, планирует ли повторить успех своей мамы и пойти по ее стопам.

Дочь известной украинской ведущей, актрисы, звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец - Мария Кравец - раскрыла, кем сейчас работает. Девушка рассказала о своей новой профессии и призналась, что работает в сфере моды.

Много лет звездная дочь занималась танцами и училась на журналиста. Но она решила уйти из университета и искать себя в другой сфере. В комментарии для программы "Ранок у великому місті" Мария рассказала, что сейчас работает в одном из украинских брендов.

В частности, девушка помогает клиентам собрать образ и подобрать правильную одежду для них. Оказалось, что она работает в шоуруме Даши Кацуриной - известного дизайнера и избранницы певца Владимира Дантеса. По ее словам, ей нравится работать с Кацуриной, и она называет ее хорошим человеком.

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"Я на самом деле не стала стилисткой. Я работаю больше в продажах в украинском бренде. Я помогаю людям в шоуруме непосредственно выбрать лучшую вещь для них. Это бренд Даши Кацуриной. Я просто прислала свое резюме и меня пригласили на собеседование. Она замечательная, она невероятная, добрая, и я счастлива, что могу с ней работать", - отметила Кравец.

В то же время, несмотря на трудоустройство и развитие карьеры в этой сфере, дочь знаменитости призналась, что с конечной своей профессией она еще не определилась. Работа в шоуруме - это временный этап. Она даже размышляет над тем, чтобы стать частью шоу-бизнеса, как ее мама.

"Но если меня жизнь приведет к профессии, которая не будет настолько популярной, не будет на камерах, не будет на людях, то это тоже замечательно, главное, чтобы эта профессия была действительно тем, чего я хочу, и тем, что я люблю всем сердцем", - добавила Мария.

Напомним, ранее Мария Кравец заговорила о свадьбе со своим избранником. Девушка уже более двух лет находится в отношениях. Она объяснила, как относится к официальному браку и планирует ли замужество в ближайшее время.

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