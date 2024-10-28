Девушка удивила подписчиков.

Старшая дочь известной актрисы и телеведущей Елены Кравец - Маша - снялась в откровенной фотосессии.

21-летняя девушка поделились новыми фото в своем Instagram. Маша отметила, что фотограф увидела ее такой, какой она сама себя раньше не видела.

К слову, девушка позировала на камеру в широких джинсах и серой майке. Также она продемонстрировала большое количество татуировок на своем теле.

Видео дня

Однако позже она показала более откровенные кадры. На них Маша позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Реакция подписчиков

Подписчики дочери Кравец сразу засыпали ее комплиментами.

"Какая красавица"

"Пожар"

"Очень красиво!"

"Боже, невероятная"

"Как выдержать такую красоту".

Кстати, кроме поклонников в сети, на смелые фото дочери отреагировала и Елена Кравец. Актриса довольна результатом и прокомментировала фотографии так:

"Я иногда не верю, что родила такую удивительную вселенную".

Напомним, ранее старшая дочь Елены Кравец рассказала о новом этапе в отношениях с бойфрендом.

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