Мария призналась, планирует ли выходить замуж за любимого, с которым находится в отношениях уже два года.

Дочь экс-участницы Студии "Квартал 95", украинской актрисы и ведущей Елены Кравец, которая сменила род деятельности, - 22-летняя Мария - рассказала о своей личной жизни. Девушка призналась, планирует ли заключать официальный брак с избранником. А также она рассказала, о своей профессии, которой зарабатывает на жизнь.

Как известно, ранее Мария получала журналистское образование, но решила уйти из университета после первого курса. Тогда она поняла, что не хочет связывать с этим свою жизнь и начала искать себя. Кравец поддержала дочь в ее решении.

В комментарии для сайта ТСН.ua звездная дочь призналась, что сейчас она работает стилистом. Ранее для Марии создание стильных и красивых образов было обычным хобби, которое со временем переросло в ее работу. Сейчас она проводит консультации и продает одежду.

Видео дня

"Да, я работаю стилистом, продаю вещи украинского бренда и консультирую людей по поводу стиля. Мне в целом это нравится, но я понимаю, что это не навсегда, поэтому продолжаю искать себя. В идеале мне хочется монетизировать свое творчество, которое бы было связано с танцами, которые я обожаю. Но пока что для того, чтобы за что-то жить, я работаю в продажах", - поделилась девушка.

Кроме того, рассказала Кравец-младшая и о своих отношениях с бойфрендом Ростиславом, с которым они вместе уже более двух лет. Правда, несмотря на это, Мария признается, что жениться они не спешат. Девушка говорит, что свадьба не играет важной для них роли.

"С моим парнем мы вместе уже более двух лет, живем вместе. Насчет свадьбы, вы знаете, наше поколение легче к этому относится. Главное - у нас есть любовь, и насчет детей мы тоже даже не думаем об этом", - добавила дочь ведущей.

Напомним, ранее Маша Кравец снялась в откровенной фотосессии. Девушка позировала на камеру полуобнаженной. Ее звездная мама отреагировала на пикантные кадры дочери и отметила, что очень гордится ею.

Вас также могут заинтересовать новости: