Юморист сейчас живет в США, где он принял решение больше не арендовать жилье на постоянной основе.

Украинский комик, экс-участник Студии "Квартал 95", победитель "Холостячки" Александр Эллерт уже три года живет за границей. В 2022 году юморист покинул Украину и переехал жить в США. Долгое время он жил в Лос-Анджелесе, где снимал жилье, но сейчас объявил, что стал бездомным.

Об этом шоумен сообщил в своем Instagram. В привычной для себя манере Александр опубликовал пост на русском языке, несмотря на нападение россиян на Украину, в котором признался, что уже неделю у него нет жилья. Артист сам отказался от аренды и перевез все свои вещи в специальную камеру хранения. Сейчас он гастролирует по Америке, поэтому необходимости в постоянном жилье у него нет.

"Я бездомный. Уже неделю. Уезжая в тур, не стал подписывать новый договор на аренду. Паковал вещи в коробки, отвез в хранилище, посмотрел на них и почувствовал то же самое, когда выезжал из Донецка... Киева... Теперь из Лос-Анджелеса...", - написал Эллерт и опубликовал новое черно-белое фото.

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По его словам, он понял, что дом - это не помещение в конкретном месте, а моменты, люди и эмоции. Поэтому сейчас он решил не оставаться на долго в одном городе и будет переживать новый опыт в жизни.

"Сейчас каждый день я в новом городе с пониманием, что не стены создают дом и не вещи делают уют... А люди. Новые, старые, забытые. Но в целом они - константа! Вещи будут в коробках. Я буду в моменте. В движении. На сцене. Среди людей. Возможно, именно в этом и есть мой дом. Посмотрим", - добавил знаменитость.

К слову, шоумен покинул родину летом 2022 года. Комик рассказывал, что участвовал в концерте по случаю Дня Независимости Украины в США, а потом решил не возвращаться в Украину. Тогда Эллерт утверждал, что уехал вполне законно, якобы из-за проблем со здоровьем. Сейчас о войне он вспоминает все реже и, похоже, не планирует возвращаться в Украину.

Напомним, ранее Александр Эллерт высказался о Зеленском прямо со сцены. Он заявил, что гордится своим президентом. Правда, полномасштабную войну в Украине, террор россиян и ссору между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом комик цинично назвал "сложностями".

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