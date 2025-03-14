Экс-участник 'Квартала 95' Эллерт, сбежавший в США, высказался о Зеленском прямо со сцены

Он заявил, что гордится своим президентом.

Недавно экс-участник "Квартала 95" и комик Александр Эллерт дал концерт за границей. Прямо со сцены он высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Он заявил, что гордится Зеленским. Однако заметно, что Эллерт находится не в контексте ситуации в Украине, потому что полномасштабную войну, развязанную Россией, и конфликт Зеленского с президентом США Дональдом Трампом называет "некими сложностями".

Или же Эллерт не хочет открыто осуждать поступок Трампа, чтобы его не выдворили из США, куда он сбежал уже во время большой войны.

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"Я не знаю, что будет с моей страной. Возможно, у нас некие сложности. Но как президент и лидер он показал, что такой же, как он на работе, каким я его знаю. Я гордился вчера своим президентом. Это супер. Hе все присутствующие могут гордиться президентом своей страны, поэтому у вас есть уникальная возможность гордиться моим президентом", - заявил Эллерт.

Напомним, ранее друг Александра Эллерта рассказал, как он выехал за границу.

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