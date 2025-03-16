Чем сейчас занимается и где живет комик и экс-участник Студии "Квартал 95" Александр Эллерт - читайте дальше.

Александр Эллерт - известный украинский комик и в прошлом сценарист Студии "Квартал 95". У юмориста была успешная карьера в Украине, отношения и некоторое состояние, однако он решил все это оставить и уехал из Украины.

Как известно, в 2020 году стендапер стал участником романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина. Эллерт стал победителем проекта. В финале шоумен подарил кольцо артистке, а она приняла подарок и ответила взаимностью на его признание в любви. Правда, история их любви длилась недолго. Уже через год после завершения шоу Мишина объявила о разрыве с комиком.

После этого о личной жизни Александра почти ничего не известно. Через год после расставания со знаменитостью артист ошарашил новостью о том, что он покинул Украину. Произошло это во время полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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УНИАН рассказывает, как и когда выехал Эллерт за границу, где он сейчас живет и чем занимается в течение трех лет полномасштабной войны.

Когда и как Эллерт выехал за границу

Юморист покинул родину летом 2022 года. Он эмигрировал в США. Комик рассказывал, что участвовал в концерте по случаю Дня Независимости Украины в США, а потом решил не возвращаться на родину.

Он утверждал, что выехал вполне законно якобы из-за проблем со здоровьем. Однако он не раскрывал, какие именно у него есть болезни. После выезда он обосновался в Лос-Анджелесе, Калифорния. Судя по постам в Instagram, Эллерт часто путешествует по миру, в частности, он уже побывал в Нью-Йорке, Сан-Диего, Чикаго, Майами, Сакраменто и многих городах Европы.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", - писал в своем Instagram ранее артист.

Чем занимается и на чем зарабатывает Эллерт за границей

За океаном Эллерт продолжил свою карьеру комика и, возможно, она не такая успешная, как в Украине, но сейчас он активно гастролирует по Америке и проводит в разных городах свои стендап-выступления. Судя по его соцсетям, в конце марта начнется его второй тур по Америке, в рамках которого он выступит в 12 городах. Вероятно, это и является основным заработком юмориста.

Мужчина часто шутит над Путиным и не оставляет сомнений в своей проукраинской позиции, пренебрежительно говоря о россиянах. Правда, о войне он вспоминает все реже. Если раньше в его социальных сетях можно было увидеть информацию о сборах на ВСУ, участие в благотворительных акциях, то сейчас этого всего нет.

Александро наслаждается зарубежной жизнью и при этом продолжает выступать на языке страны-агрессора. Доказательством этого является видео в его Instagram с его стендапов. Несмотря на то, что в Украине продолжается большая война уже более трех лет, а его аудиторией в США являются преимущественно украинцы, комик, похоже, не планирует переходить на украинский.

Ранее ему за это часто "прилетало" в соцсетях от подписчиков. Украинцы упрекали его за выступления на языке страны-агрессора. Однако в ответ на это юморист отмечал, что продолжит это делать и дальше, а в Америке он ведет коммуникацию как на английском, так и на русском.

Напомним, ранее Александр Эллерт высказался о Зеленском прямо со сцены. Он заявил, что гордится своим президентом.

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