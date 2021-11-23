Новые даты выступлений артиста будут объявлены дополнительно.

Секс-символ украинской сцены, известный певец Олег Винник отменил концерты в столице в ноябре в связи с болезнью.

Об этом пресс-служба исполнителя сообщила на его официальной странице в Facebook.

Читайте такжеОлег Винник рассказал о жутком ДТП: певец чудом остался жив (видео)"Друзья, вынуждены сообщить, что концерты Олега Винника во Дворце "Украина" 24 и 25 ноября перенесены на весну 2022 года. Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодня состояние здоровья артиста не позволяет ему выйти на сцену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все билеты остаются действительными, а новые даты выступлений будут объявлены дополнительно.

Как сообщает ТСН, Винник уже второй раз отменяет свои выступления из-за болезни. 16 октября артист должен был выступить в Запорожье, но не вышел на сцену из-за ларингита. Также были отменены его выступления в октябре в Краматорске, Покровске и Бердянске.

Кто такой Олег Винник

Певец в середине 90-х переехал в Германию. Сначала он работал гувернером, но вскоре стал актером. Однако мужчина в начале 2010 года решил переехать в Украину. Он стал одним из самых популярных певцов.

О своей личной жизни Винник старается не говорить. Поговаривают, что его жена - бэк-вокалиста и начинающая певица Таюне.

Автор: Ольга Робейко