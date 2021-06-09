Это произошло в эфире программы "Вечерний Ургант".

Российский ведущий Иван Ургант пригласил к себе в программу "Вечерний Ургант" скандального рэпера Моргенштерна, который до этого не получил статуэтку как "Лучший певец года" на премии МУЗ-ТВ.

Так, в студии Ургант предложил Моргенштерну позвонить случайным зрителям и спросить, кого они считают лучшим певцом года - самого рэпера или Александра Ревву, который победил в этой номинации.

Один из зрителей сказал, что к творчеству Моргенштерна относится спокойно. А вот лучшим артистом России он считает украинского певца Олега Винника. Ургант на это ответил очень лаконично: "Олег Винник? Желаем ему победы".

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Автор: Диана Могилевич