Российский ведущий Иван Ургант пригласил к себе в программу "Вечерний Ургант" скандального рэпера Моргенштерна, который до этого не получил статуэтку как "Лучший певец года" на премии МУЗ-ТВ.
Так, в студии Ургант предложил Моргенштерну позвонить случайным зрителям и спросить, кого они считают лучшим певцом года - самого рэпера или Александра Ревву, который победил в этой номинации.
Один из зрителей сказал, что к творчеству Моргенштерна относится спокойно. А вот лучшим артистом России он считает украинского певца Олега Винника. Ургант на это ответил очень лаконично: "Олег Винник? Желаем ему победы".
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