"Добрий вечір тобі, пане господарю!": Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству (видео)

Песня была записана на студии Александра Пономарева.

Украинские певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне записали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!".

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Черно-белое видео опубликовали на YouTube-канале Пономарева. Песня была записана на студии Александра Пономарева "З ранку до ночі".

Фаны в восторге от такого исполнения колядки: "Невероятно, красиво, величественно", "Я бы таким колядовщикам все конфеты отдала бы", "Я еще никогда в жизни не слышала такой рождественской песни, великолепно", "Это шедевр прекрасных голосов".

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