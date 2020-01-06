"Добрий вечір тобі, пане господарю!": Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству (видео)
17:39, 06 января 2020Кино и музыка
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Песня была записана на студии Александра Пономарева.
Украинские певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне записали колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!".
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Черно-белое видео опубликовали на YouTube-канале Пономарева. Песня была записана на студии Александра Пономарева "З ранку до ночі".
Фаны в восторге от такого исполнения колядки: "Невероятно, красиво, величественно", "Я бы таким колядовщикам все конфеты отдала бы", "Я еще никогда в жизни не слышала такой рождественской песни, великолепно", "Это шедевр прекрасных голосов".
Ранее УНИАН собрал идеи поздравлений с Рождеством на словах и картинках.
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