Олег Собчук рассказал о своей избраннице и ответил, готов ли ко второму браку.

Известный украинский рок-музыкант Олег Собчук, который в 2023-м развелся со своей экс-супругой Марией, объявил об изменениях в личной жизни. Фронтмен группы "Скай" сообщил, что его сердце занято и рядом с ним есть любимый человек.

Подробностями новых отношений артист поделился в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет". По словам 44-летнего певца, избранница вдохновляет его на создание новых композиций. Ее имя он раскрывать не стал. В то же время, несмотря на искренние чувства к женщине, знаменитость говорит, что пока не готов ко второй женитьбе.

"У меня есть любимая женщина, иначе я не смог бы творить. Любовь - это строительный материал для создания новых песен", - поделился Собчук.

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На вопрос журналистов о готовности создать новую семью лидер коллектива "Скай" коротко сказал, что пока "не готов" и добавил, что сейчас еще рано об этом говорить. Вероятно, пара не так давно находится в отношениях.

Как известно, с предыдущей женой Олег был в браке 20 лет. Однако в ноябре 2023-го они объявили о разводе. Тогда бывшая музыканта рассказывала, что их отношения были токсичными и даже называла экс-супруга абьюзером. После разрыва с исполнителем Мария обнародовала в соцсетях переписку с артистом, как подтверждение его токсичности. В сообщении Собчук называл бывшую "неблагодарным созданием".

Тогда на обнародование личного общения отреагировал сам певец. Он написал в своем Facebook: "Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу. Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается".

Сейчас Олег не общается с экс-супругой, но, по его словам, отношения с их общими детьми у него не ухудшились. У экс-супругов родилась дочь Татьяна и сын Арсен.

Напомним, ранее Олег Собчук высказался об украинцах, которые до сих пор слушают русские песни. Он отметил, что некоторые до сих пор не понимают важности отстаивания собственной культуры и делают ошибки прошлого. Музыкант призвал популяризировать украиноязычный контент.

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