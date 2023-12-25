Даже самые крепкие отношения могут неожиданно завершаться.

Уходящий год был насыщен событиями в мире украинского шоу-бизнеса. Не прошло и без печальных известий о разводе. Кто же теперь остался без пары? Рассказываем обо всем поподробнее.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

За романтической историей этой пары наблюдала вся страна. Блогерша Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин после трех лет вместе объявили о разрыве отношений в январе 2023. Интересно, что за полгода супруги обвенчались и судя по фото в сети, даже встречали Новый год вместе. Что же заставило поставить точку между ними - неизвестно. После развода они продали свой дом и сейчас пытаются поддерживать дружеские отношения ради 2-летнего сына Льва.

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Сергей Танчинец и Анна Стефанская

15 лет супружеской жизни дали трещину у певца Сергея Танчинца и его жены Анны. Бывшие тоже не хотят рассказывать в публичном пространстве о причинах такого решения и предпочитают не искать виновных или оскорбленных. Известно, что Анна писала сценарии к клипам группы "Без обмежень" и снялась в нескольких видеоработах. Вместе они воспитывают дочь Анастасию и сына Лукьяна. Сейчас женщина с детьми живет в Японии и пока не планирует возвращаться.

Олег Собчук и Мария Собчук

После 20 лет брака ошеломили новостью о разрыве и лидер группы "Скай" Олег Собчук и его возлюбленная Мария. Женщина обвинила экса в абьюзе и заверила, что их отношения можно называть токсичными. А дальше еще интереснее! Мария опубликовала скрин их переписки, в котором написано, что Собчук забрал некоторые вещи и даже угрожает отобрать жилье. Комментировать такие заявления бывшей Олег не стал. Известно, что у пары есть двое детей: дочь Татьяна и сын Арсен.

Камалия и Мохаммад Захур

20 совместных лет не спасли и брак певицы Камалии и бизнесмена Мохамада Захура. Еще весной звезда шокировала новостью о разводе. Официальной причины экс-супруги не называют. После начала полномасштабного вторжения мужчина уехал жить в Британию, а исполнительница живет в Украине. Однако подписчики часто видят их вместе в сториз, где они отдыхают или собираются на праздники. Они уверяют, что теперь стали друзьями, чтобы две дочери - Арабелла и Мирабелла - росли в любви и уважении.

Василий Вирастюк и Инна

А вот стронгмену Василию Вирастюку, который тоже объявил о разводе с женой Инной, не удалось сохранить дружеские отношения. После 15 лет супружеской жизни, мужчина отметил, что именно расстояние повлияло на их разрыв. Дело в том, что после начала войны Инна уехала за границу, а Василий остался дома. Однако сейчас эксы через суд делят имущество и решают вопрос о сумме алиментов.

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Эта история любви двух военных начиналась очень романтично. А фотографии со свадьбы на фронте весной умилили всех. Впоследствии у влюбленных родилась дочь Афина. Но уже летом пара шокировала новостью о разводе. Причины разрыва долгое время держали в секрете, но в одном интервью Евгения призналась, что бывший оскорблял ее во время беременности и даже поднимал руку. Далее даже угрожал и в категорической форме запрещал вывозить ребенка за пределы страны.

Даниэль Салем и Мария

Ведущий и ресторатор, а теперь уже и военный Даниэль Салем тоже развелся. По словам мужчины, он мало уделял внимания своей экс-жене, что негативно повлияло на их семейную жизнь. 17 лет они провели вместе, но так больше продолжаться не могло. Пара отметила, что решение о разрыве они приняли еще до начала войны. Сейчас они поддерживают общение ради 8-летней дочери Санты-Луны.

Оксана Билозир и Роман Недзельский

Звездные супруги Оксана Билозир и Роман Недзельский прожили вместе аж 33 года! Но неожиданно тоже решили прекратить свои отношения. Мужчина первым рассказал об этом шаге, отметив, что именно певица инициировала разрыв. Официальной причины до сих пор неизвестно.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Слухи о разрыве этой пары ходили уже давно. Однако только в этом году Вера официально подтвердила развод с Меладзе. В звездных кругах поговаривают, что причиной стали разные взгляды на войну в Украине. Еще одна из версий – якобы у Константина есть любовница, а Брежнева не прощает измену. Сами же эксы отказываются от каких-либо комментариев на эту тему.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская

Актер Руслан Ханумак и блогер Алина Шаманская прожили вместе 6 лет и подали на развод. Последней каплей для Алины стало то, что мужчина якобы проводил время с другой женщиной и даже публично оскорблял ее. Руслан же заявил, что ничего не было и благодарен бывшему за семейные годы. Сейчас Шаманская запустила свой проект "разъяренная", где обсуждает со звездами семейную жизнь и развод, и живет на две страны: Америку и Украину. У пары есть общий 5-летний сын Артур.

Анна Тринчер и Александр Волошин

Наделала шума весть о разводе в сети звездной пары Анны Тринчер и Александра Волошина, которые в прошлом году только отгуляли свадьбу. Почти месяц назад они заявили, что больше не вместе. Ранее блогерша откровенно говорила в соцсетях о кризисе в отношениях и том, что всеми силами пыталась спасти семью. Одной из причин девушка называла психические расстройства у бывшего. По ее словам, инициатором разрыва был Волошин, который позже заявил, что больше не любит Тринчер. Пара даже записала совместное интервью-благодарность друг другу и отметила, что не жалеют об этом опыте.

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