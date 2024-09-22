Ведущий показал, какую награду получил.

Известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко наградили почетным знаком отличия. Знаменитость рассказал, какую награду получил.

В своем Instagram телезвезда рассказал, что в субботу, 21 сентября, вместе с женой - адвокатом и блогершой Инной - они побывали на церемонии вручения премии "Сокровище нации" в Доме митрополита. Тимуру вручили награду "За ответственное отцовство". Получение этой награды означает, что ведущего считают примером для украинцев.

К слову, у супругов шестеро детей, двое из которых приемные. Речь идет о 3-летнем Марселе и 8-летней Ангелине, которая на днях официально стала дочерью ведущего и его жены. Также пара воспитывает дочь Мию и сына Марка.

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"У меня есть фантастическая жена без которой этого всего точно бы не было, потому что мы единое целое и все решения всегда принимаем вместе. Поэтому это одна на двоих награда, точнее, одна на шестерых уже награда", - сказал знаменитость.

В дополнение, Мирошниченко отметил важность семьи, заботы и любви для детей.

"Мы руководствуемся тем, что все дети заслуживают объятий, семейного тепла. Никто не заслуживает быть лишенным любви, которую ни при каких обстоятельствах, к сожалению, они не смогут получить где-то в другом месте, кроме как дома, в семье", - добавил Тимур.

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко отвели дочерей в первый класс и показали фото с праздника.

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