Супруга ведущего призналась, что процесс удочерения был сложным.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена - адвокат и блогерша Инна - официально удочерили 8-летнюю девочку Ангелину. Это произошло в День усыновления, 17 сентября.

Как известно, еще в конце июня звездные супруги сообщили, что девочка стала частью их большой семьи. К слову, Тимур и Инна воспитывают еще дочь Мию и сына Марка, а также приемного сына Марселя. Однако только сейчас Ангелина официально стала дочерью пары. Радостную весть Инна сообщила в своем Instagram.

"В День семьи мы впервые увидели твою анкету. А сегодня, в День усыновления, ты официально стала Мирошниченко!" - написала под фото жена ведущего.

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Однако процесс удочерения был нелегким для супругов. День усыновления Мирошниченко провели в суде. Они слушали дело в отношении Ангелины. Одна присяжная была против усыновления, но, в конце концов, ведущему и блогерше разрешили удочерить Ангелину.

"Это мы в суде. В День усыновления слушаем дело об усыновлении мной Ангелины. У меня такое впервые в жизни (шок в суде). Присяжная против удовлетворения заявления. Женщина потрепала нервы знатно. Заявление слушается судом в составе председательствующего судьи и двух присяжных. То есть должно быть хотя бы два голоса "ЗА". Тогда все будет хорошо. Суд ушел в совещательную комнату", - отметила Инна.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко залюбовалась кадрами с мужем и публично обратилась к нему.

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