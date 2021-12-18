Бабкина прожила в гражданском браке с младшим ее на 30 лет Евгением Гором - отношения продлились 18 лет.

Советская и российская певица Надежда Бабкина после небольшой паузы вернулась на телевидение и удивила поклонников помолодевшим внешним видом.

О переменах в жизни 71-летней артистки рассказал ее коллега по программе "Модный приговор", историк моды Александр Васильев в интервью Youtube-каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Отвечая на вопрос, куда "пропала" Бабкина, Васильев сказал, что "она прекрасно вернулась".

"Ее никуда не убирали, она действительно не снималась короткий период, но вернулась в полной красе. Постройневшая и помолодевшая", - сказал он.

Говоря о том, почему она не снималась, коллега Бабкиной сказал, что это женская тайна.

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"Новый роман?", - спросил его ведущий.

"Я не имею права разглашать личные тайны моих коллег, но я уверен, что она счастлива", - резюмировал Васильев.

Ранее в СМИ в очередной раз появилась информация, что Бабкина рассталась с Евгением Гором, младшим ее на 30 лет. В гражданском браке пара прожила 18 лет. Как видно из ответа Васильева, отрицать факт расставания он не стал.

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Автор: Виолетта Орлова