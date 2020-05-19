"Держат нас за идиотов": впервые появившаяся на публике после тяжелой болезни Надежда Бабкина поразила внешним видом (фото, видео)
Советская и российская певица Надежда Бабкина вернулась в работе на телевидении после перенесенного коронавируса и вызванной им пневмонии.
Уже с завтрашнего дня Бабкину можно будет увидеть в эфире "Модного приговора" - с 19 мая начнут показывать новые выпуски передачи с участием переболевших Надежды Бабкиной и Александра Васильева.
Васильев опубликовал в своем Instagram свежие фото и видео со съемок и Бабкина просто поразила пользователей сети своим цветущим видом на них. Люди даже начали сомневаться, была ли Бабкина вовсе больна.
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"Бабкина после коронавируса? Вы видели людей после этой тяжёлой болезни, как они выглядят? Не спешите. Крот вторая серия", - написал один из пользователей в комментариях и собрал 750 лайков.
"Новый вид в пластической хирургии под названием- Коронавирус! Смешно", "Держат нас за идиотов", - согласились другие пользователи.
Отметим, что 70-летняя певица пролежала в больнице целый месяц, была погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.