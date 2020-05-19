"Держат нас за идиотов": впервые появившаяся на публике после тяжелой болезни Надежда Бабкина поразила внешним видом (фото, видео)

Бабкина просто поразила пользователей сети своим цветущим видом на снимках. Люди даже начали сомневаться, была ли Бабкина вовсе больна.

Советская и российская певица Надежда Бабкина вернулась в работе на телевидении после перенесенного коронавируса и вызванной им пневмонии.

Уже с завтрашнего дня Бабкину можно будет увидеть в эфире "Модного приговора" - с 19 мая начнут показывать новые выпуски передачи с участием переболевших Надежды Бабкиной и Александра Васильева.

Васильев опубликовал в своем Instagram свежие фото и видео со съемок и Бабкина просто поразила пользователей сети своим цветущим видом на них. Люди даже начали сомневаться, была ли Бабкина вовсе больна.

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"Бабкина после коронавируса? Вы видели людей после этой тяжёлой болезни, как они выглядят? Не спешите. Крот вторая серия", - написал один из пользователей в комментариях и собрал 750 лайков.

"Новый вид в пластической хирургии под названием- Коронавирус! Смешно", "Держат нас за идиотов", - согласились другие пользователи.

Отметим, что 70-летняя певица пролежала в больнице целый месяц, была погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.