Ведущая часто делится шуточными роликами в сторис.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в коротком платье повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", главную роль в котором сыграла Шэрон Стоун.

Ролик она опубликовала в Instagram-сторис.

"Минут тридцать посмотрела вебинар по крипте, пока выступала Каменских", – подписала Леся видео.

На записи ведущая сначала сидит с распущенными волосами в черном платье и оранжевых босоножках, спустя пару секунд Леся появляется в кадре уже в оранжевом платье и голубых босоножках.

Когда Никитюк замечает, что ее снимают, она резко задирает ноги и повторяет знаменитую сцену из фильма, которая в свое время прославила Шэрон Стоун.

Читайте такжеАлина Гросу с бойфрендом показали Осадчей шикарный семейный особняк (фото)Ранее сообщалось, как Леся Никитюк сообщила грустную новость и расплакалась.

До этого ведущая каталась на лыжах в Буковеле, а также украинская навещала своих родителей и показывала на видео маму в танце, а папу с водкой.

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