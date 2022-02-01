Ведущая сильно разозлилась и записала несколько видео.

Украинская телеведущая Леся Никитюк разозлилась на блогершу Юлю Вербу из-за того, что она выставила напоказ ее личное сообщение.

Об этом Леся рассказала в Instagram-сторис.

"Я в прекрасном настроении с утра, очень хочу поскандалить, но сдерживаю себя… Привяжите меня, люди. Короче, половина блогеров, на которых вы подписаны, г*внюки", – заявила Никитюк.

"Когда мне написала несчастное сообщение сама Ким Кардашьян, я не вываливала это! Я показала, что она мне написала, но даже не открывала это сообщение. Я не понимаю: на***на… Причем есть куча людей, моих подписчиков, которым я иногда могу написать в директ, записать голосовое сообщение, и они это не выставляют!" – добавила ведущая.

Читайте также"Как селедки в банке": Алла Мазур возмутилась адскими очередями в "Борисполе" (фото, видео)Ранее сообщалось, как Леся Никитюк сообщила грустную новость и расплакалась.

До этого ведущая каталась на лыжах в Буковеле, а также украинская навещала своих родителей и показывала на видео маму в танце, а папу с водкой.

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