Ведущая пожаловалась, что у нее вянут вазоны.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась грустной новостью с подписчиками.

Девушка, не сдерживая слез, рассказала о "смерти" ее единственного кактуса в Instagram-сторис.

"Ну за что? Умер мой масик. Единственный вазон… Я надеюсь, это никакая не примета, что кактус… уже не стоит?" – поинтересовалась она на видео.

"За восемь лет ни один вазон не выжил. Ну, беда", – добавила Леся на записи.

Читайте также"Так мило": экс-жена Дзидзьо показала необычный подарок от кубинской девушки (фото)Напомним, ранее сообщалось, что Никитюк уезжала отдыхать в Буковель и кататься на лыжах. Кроме того, ведущая усиленно готовилась изучать особенности криптовалютного рынка, чтобы инвестировать и зарабатывать большие деньги.

А до этого украинская знаменитость навещала своих родителей и показывала на видео маму в танце, а папу с водкой.

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