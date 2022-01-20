Телеведущая съездила в гости к родителям.

Извсетная украинская телеведущая Леся Никитюк 19 января на Крещение съездила в гости к родителям и показала их на видео.

Ролики она опубликовала в Instagram-сторис.

На одном из видео Никитюк засняла своего папу с водкой и шуточный диалог с ним:

- Водочка, красота!

- Папа, я тут учиться обираюсь.

- Еще не поздно учиться.

- Ну, давай. За учебу!

На другом видео – мама Леси Никитюк танцует, демонстрируя свой новый костюм.

"Та ты что, какая женщина! Моя лебидочка. Боже, какой костюмчик – бомба", – комментирует ведущая на ролике.

Читайте также"Какая красивая": Лобода похвасталась роскошной фигурой на отпускеРанее сообщалось, как Леся Никитюк снялась в белье и колготках и насмешила поклонников в сети.

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