Извсетная украинская телеведущая Леся Никитюк 19 января на Крещение съездила в гости к родителям и показала их на видео.
Ролики она опубликовала в Instagram-сторис.
На одном из видео Никитюк засняла своего папу с водкой и шуточный диалог с ним:
- Водочка, красота!
- Папа, я тут учиться обираюсь.
- Еще не поздно учиться.
- Ну, давай. За учебу!
На другом видео – мама Леси Никитюк танцует, демонстрируя свой новый костюм.
"Та ты что, какая женщина! Моя лебидочка. Боже, какой костюмчик – бомба", – комментирует ведущая на ролике.
Читайте также"Какая красивая": Лобода похвасталась роскошной фигурой на отпускеРанее сообщалось, как Леся Никитюк снялась в белье и колготках и насмешила поклонников в сети.