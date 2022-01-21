Ведущая собралась зарабатывать большие деньги на криптовалюте.

Украинская телеведущая Леся Никитюк собралась инвестировать в криптовалюту, чтобы не отставать от остальных и зарабатывать большие деньги.

Свои планы Леся раскрыла в Instagram-сторис.

Ведущая не скрывает, что для успешного инвестирования ей не хватает образования. И чтобы не терять времени, Никитюк уже записалась на бесплатный вебинар по этой теме, даже несмотря на то, что сейчас она отдыхает в Буковеле.

"Я записалась, во-первых, очень люблю бесплатные вебинары, а, во-вторых, действительно интересуюсь этой темой, уже все уши вам прожужжала с нового года", – призналась Никитюк.

Она призвала подписчиков присоединяться к ней и учиться, "чтобы потом не стоять и не махать поезду рукой".

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